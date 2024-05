La Lega Serie B | 'Serve revisione della governance federale - noi disponibili al confronto'

I club di Serie A hanno espresso in coro la loro posizione: no alla proposta del Governo Meloni di istituire un nuovo organo di controllo dei...

FdI non piange per Toti. Gli occhi di Meloni sulla Liguria - FdI non piange per Toti. Gli occhi di Meloni sulla Liguria - Un terremoto giudiziario che avrà una serie di conseguenze politiche ... potrebbe essere particolarmente ardua perché il posto fa gola tanto alle lega quanto a FdI. Ma l'arresto di Toti potrebbe ...

LIVE – Playoff Lega Pro 2023/24, Primo Turno: segui in diretta gli aggiornamenti dai campi - LIVE – Playoff lega Pro 2023/24, Primo Turno: segui in diretta gli aggiornamenti dai campi - MILANO. Prosegue il programma della Uefa Champions League. Ecco di seguito le gare di ritorno delle Semifinali della massima competizione calcistica ...

Cosenza Calcio, Tutino MVP di aprile in Serie B - Cosenza Calcio, Tutino MVP di aprile in serie B - della serie BKT per il mese di aprile, premio ideato dal title sponsor BKT e riconosciuto ufficialmente dalla lega B. Chiamati a votare, come sempre, i giornalisti dei broadcaster ufficiali del ...