Italiano arrestato a Miami rompe il silenzio | Mi dicevano che non avevo nessun diritto

Articolo pubblicato lunedì 06 Maggio 2024, 14:33 Sbattuto per terra con la faccia schiacciata sull’asfalto, poi condotto in cella in una stazione di polizia, legato mani e piedi e tirato per 13 minuti in condizioni di grosse difficoltà ...

Sbattuto per terra con la faccia schiacciata sull'asfalto, poi condotto in cella in una stazione di polizia, legato mani e piedi e tirato per 13 minuti in condizioni di grosse difficoltà respiratorie, mentre implora "Please, please, please". Stanno ...