Litiga con 2 ragazzi in strada - in 4 lo seguono e lo prendono a sassate in testa | 17enne in ospedale

Una 14enne di Roè Volciano (Brescia) è stata trasportata d'urgenza in ospedale. Una 15enne l'avrebbe colpita diverse volte con un coltello. Non è ancora chiara la dinamica dell'aggressione.Continua a leggere

Portici, lite in strada e colpi di pistola - Portici, lite in strada e colpi di pistola - Attimi di panico, ieri sera, intorno alle 23.30 al corso Garibaldi a Portici: alcuni adolescenti si sono rifugiati in un esercizio commerciale della zona alla vista di altri ragazzi, con i quali poco.

Picchiato da un gruppo di ragazzi nella notte, grave un 21enne - Picchiato da un gruppo di ragazzi nella notte, grave un 21enne - Per questo ora un 21enne milanese è ricoverato in gravi condizioni. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe litigato pochi minuti prima con un coetaneo, sferrandogli un pugno al volto.

