Crollo torre dei Piloti a Genova La Cassazione conferma le assoluzioni

“Abbiamo definito le modalità di intervento per la Torre Garisenda ” che verrà messa in sicurezza grazie “ai tralicci utilizzati per la Torre di Pisa” , ha spiegato il sindaco di Bologna , Matteo Lepore, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo ...

La torre della televisione di Kharkiv , in Ucraina, è crollata dopo un raid russo . “Gli occupanti hanno colpito l’infrastruttura televisiva della città. Durante l’ alla rme, i dipendenti erano al riparo, non ci sono state vittime” ha riferito il ...

Torre piloti bis, la Cassazione conferma l’assoluzione per progettisti e costruttori: “Nessuna responsabilità” - torre piloti bis, la Cassazione conferma l’assoluzione per progettisti e costruttori: “Nessuna responsabilità” - Genova. La Corte di Cassazione ha confermato le assoluzioni per i 6 imputati nel cosiddetto filone bis sul crollo della torre piloti al porto di Genova, avvenuto il 7maggio 2013.