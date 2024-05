Si dà fuoco sotto casa dopo lo sfratto a Riccione | è grave

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 7 maggio 2024), 7 maggio 2024 – Una bottiglia di alcol, pochi attimi per compiere il gesto e il pollice che preme sull’accendino. Poi le fiamme che si alzano dal corpogli occhi della moglie attonita. Era il tardo pomeriggio quando un uomo originario dell’Est Europa, di 48 anni, ha deciso di farla finita. Un gesto estremo dettato probabilmente da difficoltà di origine economica. L’uomo nella giornata precedente aveva sgomberato un alloggio nel condominio che si trova in prima linea, affacciato sul mare e poco distante dal porto canale. All’esterno dell’edificio era parcheggiato un vecchio furgone dove i dipendenti delle attività in zona lo vedevano spesso. La pressione delle difficoltà che stava attraversando è diventata troppo grande da sopportare. Verso le 17,30 l’uomo si è ritrovato davanti alla porta del condominio, nel cuore della ...