È morta a 72 anni l’attrice Susan Buckner - era Patty Simcox in Grease

Chieti - Questa mattina, un'ordinaria giornata a Ortona è stata sconvolta da un drammatico incidente. Una Donna di 82 Anni , identificata come A.O., è stata Investita da un Trattore mentre si trovava in Strada Mancinini. Nonostante l'intervento ...

Il chirurgo, l'anestesista e un medico assistente della clinica Fabia Mater, sono finiti nel registro degli indagati per la morte di Michela Andretta . La ragazza, 28 anni di Acilia, lo scorso 3 maggio era stata ricoverata per rimuovere un angioma ...

Morta a 23 anni Alessia Intiso, l’allenatrice di pallavolo colpita da emorragia cerebrale al palazzetto - morta a 23 anni Alessia Intiso, l’allenatrice di pallavolo colpita da emorragia cerebrale al palazzetto - Dopo tre giorni di angoscia e speranza, in ospedale è stata accertata la morte cerebrale della vice coach della Futura Volley Mezzana Corti ...

Travolse e uccise due donne in A4, assolto per vizio di mente - Travolse e uccise due donne in A4, assolto per vizio di mente - 59 anni, morte nello schianto. Lo ha deciso oggi nel processo con rito abbreviato il gup di Milano Tommaso Perna, che ha disposto, data la pericolosità sociale dell'uomo, la misura di sicurezza in una ...

Muore a 53 anni al suo primo giorno di lavoro - Muore a 53 anni al suo primo giorno di lavoro - La donna aveva iniziato il turno in una boutique in via Chiesa della Salute nel quartiere Borgo Vittoria a Torino , quando si è accasciata a terra a causa di ...