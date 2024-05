Psg-Borussia Dortmund LIVE 0-0 | primi tentativi da una parte e dall'altra

Semifinale di ritorno di Champions League al Parco dei Principi, si riparte dalla vittoria 1-0 del Borussia nella prima partita - Semifinale di ritorno di Champions League al Parco dei Principi, si riparte dalla vittoria 1-0 del Borussia nella prima partita - È l'italiano Daniele Orsato l'arbitro chiamato a dirigere Psg-dortmund. Assistenti Ciro Carbone e Alessandro ... la semifinale di ritorno di Champions League tra Paris Saint-Germain e Borussia ...

CL, PSG a caccia del riscatto in semifinale contro il Borussia: Skriniar in panchina - CL, PSG a caccia del riscatto in semifinale contro il Borussia: Skriniar in panchina - Dopo il ko contro il Borussia dortmund nell'andata della semifinale di CL, finita uno a zero per i tedeschi, il PSG di Luis Enrique è chiamato a riscattarsi per centrare la finale di Wembley, in progr ...

Mauro avverte il Psg: "Adeyemi all'andata sembrava Mbappé" - Mauro avverte il Psg: "Adeyemi all'andata sembrava Mbappé" - Presente negli studi di Mediaset, l'ex bianconero Massimo Mauro ha analizzato nel corso del pre-partita la formazione scelta dal tecnico del Psg Luis Enrique per ...