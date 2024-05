Snowpiercer | ecco quando uscirà la quarta e ultima stagione dello show

(Di martedì 7 maggio 2024) Ladel dramma post-apocalitticodebutterà quest'estate. È stata finalmente svelata da data di uscita delladi. Lafinale del dramma post-apocalittico debutterà negli Stati Uniti su AMC e AMC+ il 21 luglio. Le stagioni 1 e 2 saranno disponibili in streaming in esclusiva su AMC+ l'1 giugno, mentre la terzadebutterà sullo streamer l'8 giugno. La serie è andata in onda per le prime tre stagioni su TNT, prima di essere cancellata dalla rete in seguito a un taglio dei costi. "Non vediamo l'ora di condividere l'di questa serie da brivido con la vibrante comunità di …

