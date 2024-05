(Di martedì 7 maggio 2024) Firenze, 7 maggio 2024 - E' convocata per martedì 21 maggio la prima seduta di insediamento dellad'sugli eventi alluvionali di ottobre e novembre scorso in. La convocazione è stata inviata oggi dal presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. Sul tema è intervenuto il capogruppo Fdi, Francesco Torselli, in apertura della seduta odierna dell'assemblea. Torselli ha preso la parola per ricordare di aver depositato la richiesta per l'istituzione dellad'di cui, ha aggiunto, "non ne abbiamo più avuto notizia. È stata costituita? Quando lo sarà? Cosa manca?", ha chiesto. "Sembra che manchi ancora la designazione" del componente "da parte del gruppo del Pd - ha spiegato il vicepresidente dell'assemblea, Stefano Scaramelli - il presidente Mazzeo però è ...

Alluvione Toscana, al via commissione d'inchiesta consiliare - Alluvione toscana, al via commissione d'inchiesta consiliare - Firenze, 7 maggio 2024 - E' convocata per martedì 21 maggio la prima seduta di insediamento della commissione d'inchiesta sugli eventi alluvionali di ottobre e novembre scorso in toscana. La convocazi ...

Linate, al via le procedure di imbarco tramite riconoscimento facciale - Linate, al via le procedure di imbarco tramite riconoscimento facciale - Linate è anche al centro della questione Ita-Lufthansa, con la commissione europea che ha annunciato uno slittamento al 4 luglio per il verdetto. Un'incertezza che, però, per Brunini non preoccupa lo ...

Treno per il Salone del Libro: iniziativa da tutto esaurito - Treno per il Salone del Libro: iniziativa da tutto esaurito - La presidente della commissione Cultura del Consiglio regionale ha spiegato come la presenza della toscana al Salone venga rafforzata e assuma un significato rinnovato sia per gli attori della filiera ...