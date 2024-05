Panchina Napoli - l’ex ds sicuro | Conte non ci andrà mai Vedo bene un giovane

(Di martedì 7 maggio 2024) Rino Foschi, ex ds deltra le altre, ha parlato a Radio CRC del futuro dellaazzurra: daa Italiano Rino Foschi, ex ds deltra le altre, ha parlato a Radio CRC del futuro dellaazzurra: daa Italiano. Le sue dichiarazioni: MANNA – «Se è giusto che

L’anno del Napoli non è ancora finito, ma è come se lo fosse. Ora non resta che concentrarsi sul futuro e sulla delicata scelta del prossimo allenatore. I nomi sono sempre gli stessi: Pioli, Gasperini , Italiano con Conte sullo sfondo. Starebbero ...

Renzetti: "Per la panchina del Napoli c'è un duello in corso. Manna conosce..." - Renzetti: "Per la panchina del napoli c'è un duello in corso. Manna conosce..." - L'ex presidente del Lugano in cui Giovanni Manna era il direttore sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss.

Napoli: Manna sfida Inter e Juventus - napoli: Manna sfida Inter e Juventus - Visualizzazioni: 313 Il napoli si fionda su Gudmundsson. L’islandese, che piace anche a Inter e Juventus, viene valutato dal Genoa 35 milioni di euro. Per un Alberto (Gilardino) che resta c’è un Alber ...

Udinese-Napoli 1-1, il senso del fallimento: Calzona ha perso le parole - Udinese-napoli 1-1, il senso del fallimento: Calzona ha perso le parole - Anche lui conta i minuti. Non come faceva Luciano Spalletti nella scorsa primavera, aspettando che arrivasse il punto decisivo per festeggiare il terzo scudetto. No, Francesco Calzona detto ...