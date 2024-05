LIVE – Juventus U23-Arezzo 0-0 - Playoff Serie C 2024 DIRETTA

(Di martedì 7 maggio 2024) Tutto pronto per il fischio d’inizio diU23-, match del primo turnodella fase a gironi diC 2023/. Settima contro ottava classificata nel girone B. La squadra bianconera, dopo un inizio complicato di stagione, ha ritrovato la forma migliore e si è piazzata in settima posizione. La Juve ha inoltre vinto tutti e due i precedenti di questa stagione contro l’, che ora sogna di andare avanti e qualificarsi per il secondo turno. Sportface.it vi offrirà unatestuale a partire dal primo minuto di gioco, in programma alle 20:30 di oggi, martedì 7 maggio. DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5NEXT GEN: Daffara; Savona, Pedro Felipe, Muharemovic; ...

Juventus NG-Arezzo, presenti anche Landucci e Cherubini - juventus NG-Arezzo, presenti anche Landucci e Cherubini - Due ospiti d'eccezione oggi per juventus Next Gen-Arezzo. Sugli spalti ci sono infatti anche Marco Landucci, allenatore in seconda della juventus, e il dirigente Federico Cherubini.

Serie C, PLAYOFF LIVE! Primo Turno fase del girone: AGGIORNAMENTI - Serie C, PLAYOFF LIVE! Primo Turno fase del girone: AGGIORNAMENTI - IL LIVE SI AGGIORNA AUTOMATICAMENTE OGNI SESSANTA SECONDI, LA FINESTRA CON GLI AGGIORNAMENTI SU TROVA APPENA SOTTO LA PUBBLICITÀ ...

Play off serie C - La diretta di Juventus Next Gen-Arezzo 0-0 - Play off serie C - La diretta di juventus Next Gen-Arezzo 0-0 - Gara secca ad Alessandria, gli amaranto devono vincere per qualificarsi al turno successivo. I tifosi hanno disertato la trasferta per protesta contro le squadre B ...