Roma - 17enne aggredito alla fermata della metro da 4 ragazzi | colpito alla testa con una pietra

Litiga con 2 ragazzi in strada, in 4 lo seguono e lo prendono a sassate in testa: 17enne in ospedale - Litiga con 2 ragazzi in strada, in 4 lo seguono e lo prendono a sassate in testa: 17enne in ospedale - L’aggressione è avvenuta nel pomeriggio di oggi a roma, nei pressi della fermata metro San Paolo. Indagano gli agenti della Polizia di Stato.

