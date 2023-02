Sanremo 2023 | Angelo Duro rimane in mutande e provoca l’Ariston – Il video

Leggi su open.online

(Di giovedì 9 febbraio 2023) «Vi invito a cambiare canale: mi rivolgo ai moralisti, a quelli che si indignano. Poi non dite che non ve l’avevo detto. È una vostra scelta libera: non avete cambiato canale? E allora beccatevi». Così Amadeus introduce il monologo del comico siciliano, che sale sul palco ein silenzio per una trentina di secondi, stizzito. «Mi ha detto che potevo dire tutto quello che volevo: ci credo, è l’1 meno dieci. ‘Sto cretino», se la prende con il conduttore. Tra i temi del suo intervento sul palco, il lavoro. «Sono felice perché ora dopo tanti anni ho un lavoro, quello di parlare in pubblico. E mi pagano pure. Sapevo che nella vita ce l’avrei fatta, per questo me la sono presa comoda». Poi parla della famiglia e del rapporto con il fratello, prima dire in. «Questa è ...