Colleferro Grazie agli imprenditori locali donata un’auto per trasporto sociale all’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus-Aps

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Cronache Cittadine– Nella mattinata di ieri, 8 Febbraio, in Piazza Italia, davanti al municipio, è stata ufficialmente consegnataL'articolo Cronache Cittadine.

... rintracciatoal sistema di localizzazione satellitare GPS. Il veicolo veniva ... di Roma , tre persone originarie dei comuni die Zagarolo, trovate in possesso di 15 gr. di hashish. I ......Paese (extra - europeo) entrerà nel club dei clienti del lanciatore Vega C di Avio die ... Il suo predecessore, il Kompsat - 5, era stato lanciato nell'estate del 2013,a un vettore ...

Colleferro, l'analisi di Renelli: "Ci siamo guardati in faccia e abbiamo reagito" Tuttocampo

Colleferro calcio: Di Placido e il colpaccio col Savio RomaToday

Colleferro | Aggredisce due giovani e danneggia auto presso la ... ilmamilio.it - L'informazione dei Castelli romani

Under 19 - Colleferro, la spinta di Calenne: "Raggiungere i playoff perchè no" Tuttocampo

Amici, chi è Benedetta Vari, la nuova ballerina di Todaro: ha 22 anni ed è di Colleferro Blasting News Italia

Tempo di lettura 2 minuti Clicca e condividi l'articolo Colleferro (Rm) – Dopo tre sconfitte consecutive, il Colleferro ha rialzato la testa. I rossoneri di mister Stefano Scaricamazza hanno superato ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...