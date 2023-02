Sanremo 2023 | il discorso di Chiara Ferragni | «Essere una donna non è un limite | sfida il sessismo» – Il video

Leggi su open.online

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Nel suo monologo da co-conduttrice della prima serata del Festival di, l’imprenditrice e influencerscende per al seconda volta le scale dell’Ariston sulle note di Nessuno mi può giudicare di Caterina Caselli e un abito che attira subito l’attenzione. «Questo vestito non è trasparente, è solo un disegno del mio corpo», spiega l’influencer, «ha un significato molto profondo che si lega a quello che sto per dire. In generale, il corpo delle donne non deve mai generare odio o vergogna». La lettera a sé stessa «Ciao bimba, ho deciso di scriverti una lettera», esordiscenel suo monologo, svelando poi il suo destinatario, «tutto quello che faccio, lo faccio per te: per la bambina che sono stata». La prima co-conduttrice di questa edizione del Festival prosegue poi parlando a se stessa ...