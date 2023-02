Ecobonus auto | incentivi esauriti per l’acquisto di veicoli ibridi | benzina e gasolio

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Secondo i dati diffusi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, come accaduto lo scorso anno le risorse per glidestinati alle varie fasce di due e quattro ruote a limitato impatto ambientale, 630 milioni resi disponibili dal 10 gennaio scorso per le prenotazioni dei concessionari, stanno avendo fortune alterne. I fondi destinati a(full e mild), nonché aa basse emissioni, sono praticamente andati a ruba: i 150 milioni e destinati ai vetture di categoria M1 con emissioni comprese tra 61 e 135 grammi di anidride carbonica sonoin meno di un mese. Molto meno successo hanno invece riscosso quelli, più corposi, riservati aldiibride plug-in, cioè ricaricabili alla spina, ed ...

... in base ai dati pubblicati sul sitodel Mimit sono esaurite le risorse destinate nel 2023 ... Restano invece quasi intatti i fondi per leibride plug - in (emissioni tra 21 e 60 grammi di ...Flop, invece, per leelettriche. A rivelarlo sono i dati pubblicati sulla paginadel Ministero delle Imprese e del Made in Italy sulle risorse destinate da inizio anno ai veicoli meno ...

Ecobonus auto e moto 2023, nuova spinta o inutile manovra Vehicle CuE

Ecobonus auto e moto 2023, come richiederlo WIRED Italia

Ecobonus auto e veicoli commerciali 2023: cosa è previsto per le ... Money.it

Ecobonus auto e moto 2023, ecco i nuovi incentivi Spazio50

Incentivi 2023: quasi esauriti i fondi per le auto tra 61 e 135 g/km AlVolante

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Esauriti i 150 milioni di euro stanziati per l'acquisto di auto a basse emissioni a benzina e diesel, ancora disponibili per i modelli elettrificati ...