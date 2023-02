100 bombe atomiche | terremoto | inquietante verità Choc | chi c' è tra i dispersi

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 7 febbraio 2023) È salito ad almeno 4300 morti il bilancio delche nella notte di ieri ha colpito la Turchia e la Siria. Almeno 2921 le vittime accertate in Turchia, secondo l'Autorità per la gestione delle emergenze (Afad) e 15800 i feriti. In Siria i morti sono 1451, stando ai dati forniti dal governo di Damasco e da fonti delle squadre di soccorso. Intanto un italiano risulta disperso nella città turca di Kahramanmaras, la più vicina all'epicentro. Al momento, non si conosce la sua identità. Si sa che alloggiava in un hotel è crollato durante le scosse. Mentre si cerca di salvare vite, gli esperti provano a ricostruire cosa è accaduto. Il sisma che si è abbattuto sulla Turchia e sulla parte nord della Siria ha fatto registrare una magnitudo di 7.8. Una potenza che equivale a quella di 130. Cinquecento volte più forte del ...