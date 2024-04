Riflettori sul condominio Giungla di antenne sui tetti | come difendersi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 aprile 2024) Firenze, 29 aprile 2024 - Un tema "caldo" nelle nostre città è quello dell’inquinamento visivo. Si tratta del fenomeno causato da ciò che, nel momento in cui viene visto, disturba l’occhio e la visuale. Il primato di questo disturbo spetta spesso ai, quando sono caratterizzati da un pullulare die parabole per la ricezione radiotelevisiva. E capita assai spesso, camminando per strada, di vederne spuntare persino dai terrazzi, abbinate a cavi decisamente anti-estetici. Ma cosa regola (o non regola) questo fenomeno?viene normato quando si tratta di condomini? Eevitare che sfoci in liti fra chi vuole la parabola in terrazza e chi, invece, chiede di salvaguardare il decoro dell’immobile? Lo abbiamo chiesto all’avvocato Luca Santarelli, esperto in questioni condominiali. Spesso sui nostri ...