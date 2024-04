(Di lunedì 29 aprile 2024)parte alla guida di unper, rivisitazione di un grande classico della tv italiana, prodotto da Banijay Italia, al via dal29 aprile, dal lunedì al venerdì, alle 20.30, in prima visione assoluta su TV8.Due agguerriti concorrenti si sfidano in quattro manche provando a faredavanti a una parete, il “condominio”, composta da nove celebrities chiamate a rispondere a domande insolite e divertenti, e pronte a sfoderare tutta la loro ironia. Le loro risposte potranno essere vere o false, e sarà il concorrente a decidere se fidarsi o meno.Tra le celebrities che abiteranno il condominio, troviamo Gene Gnocchi, Scintilla, Fabio Canino, Toni Bonji, Juliana Moreira, Giulia Sara Salemi, Alvin, Linus, Ciccio Graziani, ...

Nicola Savino A volte ritornano. Un format che è rimasto nella storia della televisione italiana sta per riprendere il proprio cammino a 20 anni dall’ultima edizione reboot. In primavera Il Gioco dei Nove è pronto a riaccendersi con una novità non di poco conto. La versione italiana di ... Continua a leggere>>

‘ Tris per Vincere ’ è il nuovo game show di Nicola Savino . Il programma è la rivisitazione di un grande classico della tv italiana: ‘Il Gioco dei 9‘. Vediamo insieme come funziona e chi saranno gli ospiti vip che aiuteranno i concorrenti. Tris per Vincere , Nicola Savino e tante celebrities nel ... Continua a leggere>>

Nuova scommessa per TV8 che da lunedì 29 aprile, in prima visione assoluta alle 20.30 propone Tris per vincere (Banijay Italia). Alla conduzione del game show che rivista un titolo classico come Il Gioco dei 9 c’è Nicola Savino alle prese con due concorrenti in sfida e con un condominio di vip tra ... Continua a leggere>>

nicola savino porta il divertimento su TV8 con il nuovo game show 'Tris per vincere' - nicola savino parte alla guida di un nuovo game show, Tris per vincere, rivisitazione di un grande classico della tv italiana, prodotto da Banijay Italia, al via dal29 aprile, dal lunedì al venerdì, a ...

Continua a leggere>>

nicola savino a TvBlog: “Tris per Vincere L’atmosfera mi ha ricordato Cronache Marziane” (Video) - Da lunedì 29 aprile, arriva su TV8, il nuovo game show dell'access prime time, Tris per Vincere. L'intervista di TvBlog a nicola savino ...

Continua a leggere>>

La sottosegretaria savino (FI): “Da Vannacci parole gravi sui disabili” - "Per fare campagna elettorale, alla ricerca di un voto in più, non si può legittimare una concezione della società in cui non esistono i diritti, o peggio, in cui i diritti esistono solo per chi ci è ...

Continua a leggere>>