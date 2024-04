Danielle Collins esplode in campo a Madrid - ha sentito abbastanza | “Vieni tu a giocare”

Si allinea ai quarti di finale il tabellone principale di singolare femminile del torneo WTA 500 di Charleston , negli Stati Uniti: sulla terra battuta outdoor va in scena un tour de force per completare il secondo turno e disputare tutti gli ottavi di finale nella medesima giornata. Due vittorie ... Continua a leggere>>

Giornata intensa sulla terra blu del WTA 500 di Charleston (Stati Uniti). Un venerdì dedicato ai quarti di finale che non è stato sicuramente al di sotto delle aspettative e ha offerto alcune partite equilibrate, combattute e spettacolari. La prima semifinale sarà quella tra Jessica Pegula e Daria ... Continua a leggere>>

WTA Madrid: Sabalenka soffre ma l’inesperienza ferma Montgomery. collins arriva a 15 vittorie - La campionessa in carica viene costretta al terzo set dalla 19enne americana che splende sul centrale fino al momento decisivo del match. Aryna affronterà collins che rimonta anche Cristian ...

Continua a leggere>>

WTA Madrid: brivido per collins, ottimo esordio per Vondrousova, sorpresa Montgomery - danielle collins passa il turno dopo quasi tre ore di battaglia con Olga Danilovic. Tutto facile per Marketa, mentre sarà Robin Montgomery l’avversaria di Aryna Sabalenka ...

Continua a leggere>>

Freddo, centrale vuoto e salta pure il collegamento in TV: l’odissea di collins-Danilovic a Madrid - danielle collins e Olga Danilovic hanno dato vita a una splendida partita al torneo di Madrid. L’americana si è imposta 7-6 al 3° set nell’incontro terminato quasi all’una di notte e giocato in un ...

Continua a leggere>>