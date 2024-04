Cosa sa Melissa dell’amore

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 29 aprile 2024) Barbara Stefanelli (foto di Carlo Furgeri Gilbert). La gatta del mio amico Ale se n’è andata. Come se ne vanno i gatti, girovagando, barcollando anche un po’, in cerca del passaggio segreto per il paradiso felino che c’è in ogni appartamento. È lì che sono destinati, tutti, anche quelli che tendono agguati pensando di essere invisibili dietro una poltrona da cui sbuca la solita coda morbida e agitata. Dice Ale che nelle stanze è rimasto un segnale costante delle vibrisse di. Del resto, per 21 anni è stata lei la sovrana della casa, sovrana guardiana, nuvola candida con gli occhi azzurrini che negli ultimi tempi si era fatta piccola piccola, come agli esordi. Ormai sorda e spaesata dall’età, captava l’ascensore in salita ogni sera e si piazzava davanti alla porta, “facendomi pesare la solitudine di una giornata intera”. I gatti non sono ...