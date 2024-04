Perché non è credibile che Impagnatiello abbia avuto un black out quando ha ucciso Giulia Tramontano

Morte Giulia Tramontano, la giustificazione di Impagnatiello per la presenza nel suo zaino veleno per topi che non convince gli inquirenti Nel corso dell’ultima puntata di “Quarto Grado” andata in onda ieri, venerdì 26 aprile, è stato mostrato un video in cui Alessandro Impagnatiello, l’assassino ...

Continua a leggere>>