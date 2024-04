Acrobati “voleranno” su piazza Municipio a Napoli | ecco lo show del Maggio dei Monumenti 2024

Lo spot pubblicitario, prodotto da Think Cattleya srl, in piazza Municipio , davanti alla Fontana del Nettuno.Continua a leggere Continua a leggere>>

LUGANO«I privati parcheggiano abusivamente. E per noi non c'è posto» - La municipale sostiene poi che la presenza di agenti in piazza Rezzonico «è costante», ma precisa di aver sensibilizzato la polizia rispetto alla problematica sollevata. E per il futuro si vagliano ...

Continua a leggere>>

Anche a Lonate Ceppino celebrata la Festa della liberazione: il discorso del sindaco - LONATE CEPPINO - Anche in paese è stato celebrato il 25 aprile, Festa della liberazione, con raduno in piazza Diaz nei pressi del municipio, poi la messa ...

Continua a leggere>>

Il degrado dei parchi giochi a Roma, la mossa del Campidoglio: «Stanziati cinque milioni» - Cinque milioni di euro per implementare non solo aree giochi ma anche zone fitness. Un maxi piano per «mettere al centro della città i bambini, creare spazi di incontro ...

Continua a leggere>>