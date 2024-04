Cos' è il mesotelioma - il tumore che ha colpito Franco Di Mare | i sintomi e le cause

(Di lunedì 29 aprile 2024)Dista combattendo una guerra contro un male incurabile. La confessione del giornalista a Che tempo che fa ha spiazzato il pubblico. Un fulmine ciel sereno. "Mi vedete qui con questi tubicini collegati a un respiratore automatico che mi permette di essere qui", ha affermato con un filo di voce, "nonostante io abbia preso unmolto cattivo, si prende perché si respirano particelle di amianto senza saperlo e una volta liberata nell'aria la fibra ha un tempo di conservazione di sé lunghissimo e quando si manifesta è troppo tardi. Dire che con questo finiscono le speranze non è vero, perché la scienza va sempre avanti". E ancora: "Si prende perché si respirano particelle di amianto senza rendersene conto: una fibra di amianto è 6.000 volte più piccola e leggera di un capello. Una volta liberata nell'aria non si deposita ...

