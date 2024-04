(Di lunedì 29 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del match di ottavi di finale del torneo WTA 1000 ditra Jasminee laMirra. Primo confronto diretto tra le due giocatrici, con la vincente della sfida che troverà ai quarti di finale una tra l’americana Danielle Collins e la bieloAryna Sabalenka., ventottenne di Castelnuovo di Garfagnana, si presenta a questo appuntamento dopo aver superato dapprima l’andorrana Jimenez Kasintseva, poi la francese Garcia. Vincitrice del torneo di Dubai, suo primo 1000 in carriera, l’azzurra ha poi raggiunto gli ottavi di finale ad Indian Wells, prima di tuffarsi nella stagione sulla terra rossa ...

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Pavel Kotov, valido per il 3° turno dell’ATP di Madrid 2024 : in palio dunque l’accesso agli ottavi di finale. Non esistono precedenti tra l’italiano ed il russo. Nella stagione in corso Kotov ha vinto 9 ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DiRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DiRETTA LIVE del match di 3° turno del Masters 1000 di Madrid tra Flavio Cobolli e Karen Khachanov. Avversari sempre più tenaci per Flavio Cobolli, reduce dalla vittoria molto con vince nte contro il numero 23 ... Continua a leggere>>

live Paolini-Andreeva, WTA Madrid 2024 in diretta: ottavo contro la 17enne russa - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA diretta live Buongiorno e benvenuti nella diretta live testuale del match di ottavi di finale del torneo WTA 1000 di Madrid ...

Continua a leggere>>

live Cobolli-Khachanov, ATP Madrid 2024 in diretta: l’asticella si alza, chi vince trova Sinner - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA diretta live Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live del match di 3° turno del Masters 1000 di Madrid tra ...

Continua a leggere>>

Genoa – Cagliari: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - La partita Genoa – Cagliari di Lunedì 29aprile 2024 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 33ma giornata di Serie A GENOVA – ...

Continua a leggere>>