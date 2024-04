Zubin Mehta compie 88 anni | Sogno Parsifal e la pace in Medio Oriente

(Di lunedì 29 aprile 2024) Firenze, 29 aprile 2024 – Aveva appena 26quando l’11 febbraio del 1962 alzò per la prima volta la bacchetta sul podio del Teatro del Maggio Musicale, un legame e un amore che lo avrebbe accompagnato per tutta la vita. Oggi festeggia 88e domani sera sarà ancora una volta davanti alla sua amata orchestra fiorentina per dirigere Turandot, nella fastosa regia di Zhang Yimou ripresa da Stefania Grazioli all’86° Festival del Maggio. In mezzo una carriera che fa di, nato a Bombay il 29 aprile 1936, uno dei più grandi direttori di tutti i tempi, alla guida delle più prestigiose istituzioni musicali del mondo, compagno di spartito fin dagli esordi di colleghi del calibro di Claudio Abbado e Daniel Barenboim, con i quali da diciottenne si ritrovò a seguire a Vienna i famosi corsi di direzione d’orchestra ...

