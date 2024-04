Bergomi svela | Mercato estivo? L’Inter ha un’intenzione precisa!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 29 aprile 2024) Giuseppe, ex calciatore nerazzurro e ormai opinionista sportivo, nel giorno della celebrazione dello scudetto delpensa già al futuro della rosa. NECESSITÀ – Giuseppe, intervenuto nello studio di Sky Sport 24, spiega prima cosa servirebbe alla prossima stagione: «Dove va in difficoltà? In Europa, perché si alzano i ritmi. Ad esempio, la Real Sociedad, squadra che arriverà sesta in Spagna, quel tipo di palleggio te lo concede fino a un certo punto, quindi devi essere ancora più abile. Poiè una squadra che, per fare quel tipo di gioco, deve star bene fisicamente. Secondo me deve prendere un difensore veloce, un’altra punta diversa da quelle che ha in rosa per completare il reparto». Inter, su chi punterai il prossimo anno? ...