Royal Wedding | quando il principe William sposò la sua Kate

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 29 aprile 2024) Era il 29 aprile 2011,il mondo si è fermato per un “I do”. Non si parla, naturalmente, di un matrimonio qualunque, ma di un evento mediatico senza precedenti: ildel nuovo millennio. Nella storica cornice dell’Abbazia di Westminster, il, nominato per l’occasione Duca di Cambridge, Conte di Strathearn e Barone Carrickfergus, ha preso in moglie Catherine Middleton, nota ai più come. La novella sposa ha assunto dunque i titoli di Sua Altezza Reale Catherine, Duchessa di Cambridge, Contessa di Strathearn, Baronessa Carrickfergus, senza però diventaressa, data la modifica del suo status solo tramite l’unione con un. Poiché, all’epoca,non era ancora primo in linea di ...