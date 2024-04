Masters 1000 Madrid 2024 | test Kotov per Jannik Sinner nella sessione serale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 aprile 2024) Esordio più soft, a livello di energie fisiche spese, pernon poteva esserci aldi. Poco più di un’ora di gioco per superare l’amico e connazionale Lorenzo Sonego ed entrare nel torneo con una vittoria da primaa di serie del tabellone. Oggi è tempo di sedicesimi di finale, dove trova dall’altra parte della rete il russo Pavel, n°72 della classifica ATP. Lo si era già detto al momento del sorteggio, l’urna non è stata così malevole nei confronti dell’altoatesino. Fermo restando che in questo momento della sua carriera i nomi dei tennisti in grado di poter battersi contano probabilmente sulle dita di una sola mano, il primo giocatore del seeding sulla strada dell’azzurro sarebbe potuto essere ...