Semplicemente nella posizione sbagliata

(Di lunedì 29 aprile 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Roy Keane non è rimasto colpito da Pierre-Emile Hojbjerg per il ruolo giocato nel primo gol dell’Arsenal. I Gunners hanno dimostrato al Manchester City che non andranno da nessuna parte in questa corsa al titolo dopo la loro netta vittoria contro i loro acerrimi rivali domenica sera. La squadra di Mikel Arteta passa in vantaggio contro la sequenza del gioco con una frustata sull’angolo di Bukayo Saka che rimbalza dalla testa di Hojbjerg e finisce in fondo alla sua stessa rete. Questo vantaggio è stato raddoppiato poco dopo, quando Saka ha lanciato nell’angolo inferiore dopo un breve contropiede prima che Kai Havertz si dirigesse a casa per un terzo. Gli Spurs hanno lottato bene nel secondo tempo e hanno quasi completato un’incredibile rimonta con i Gunners che hanno regalato loro due gol, ma gli uomini di Arteta hanno resistito. In una ...