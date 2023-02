Ultime Notizie – Terremoto Turchia oggi | oltre 110 i morti

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Una violentissima scossa didi magnitudo 7,8 della scala Richter è stata registrata nel sud della, al confine con la Siria. Almeno 111e 516 feriti tra Aleppo, Hama e Lattakia. E’ l’ultimo bilancio riferito dal ministero della Sanità di Damasco. “La situazione è molto tragica, decine di edifici sono crollati nella città di Salgin”, ha riferito un membro dell’organizzazione siriana dei caschi bianchi, in un riferimento alla città situata a cinque chilometri dal confine con la. L’Ufficio di gestione dei disastri e delle emergenze di Ankara, che dipende dal ministero del’Interno, ha reso noto che il sisma è stato registrato alle 4,17 ora locale, le 2,17 in Italia, ed è stato registrato a 23 chilometri a est di Nurdagi, nella provincia di Gaziantep. Un totale di 42 scosse di assestamento ...

