Terremoto al confine tra Turchia e Siria | centinaia di morti | Ue | Pronti ad aiutare | Meloni | Vicini alle popolazioni colpite

in Turchia, centinaia di morti. Revocata l'allerta tsunami in Italia - VIDEO Il sisma ha avuto come epicentro la città di Gaziantep, a circa 90 chilometri dalsiriano. Subito dopo ...... aggiornata dal Dipartimento della Protezione Civile, gli sviluppi del devastanteche ha colpito la Turchia, alcon la Siria. Esprime vicinanza e solidarietà alle popolazioni ...

C’è stato un forte terremoto al confine tra Siria e Turchia Il Post

Terremoto al confine tra Turchia e Siria, morti e feriti - Foto Tgcom24 TGCOM

Turchia, terremoto magnitudo 7.9 vicino a confine con la Siria: centinaia di vittime. LIVE Sky Tg24

Terremoto di magnitudo 7.9 al confine tra Turchia e Siria TGCOM

Terremoto di magnitudo 7.9 al confine tra Turchia e Siria. Centinaia di morti TGLA7

Una scossa di terremoto di magnitudo 7.9 è stata registrata nella notte (le 4:17 ora locale, le 2:17 in Italia) nel sud della Turchia, non lontano dal confine con la Siria. Secondo i dati dell'Ingv e ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...