Semifinali Coppa Italia | tutti gli abbinamenti

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Completati gliper ledi, che si giocheranno il 4 e5 aprile l’andata e il 25 e 26 il ritorno Finiti i quarti di finali è il momento delledi. Inter-Juve e Cremonese-Fiorentina scenderanno in campo per la partita d’andata il 4 e 5 aprile, mentre il ritorno si disputerà tra il 25 e il 26 dello stesso mese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Una Juve senza squilli ma solida e concentrata supera la Lazio nei quarti diItalia guadagnando l'accesso allee dunque la doppia sfida con l'Inter. Match winner della gara è Bremer, a segno di testa su cross di Kostic al minuto 44, complice un'insana uscita ...Per quanto riguarda ledi sabato il sold out è vicino, mentre sono ancora disponibili ...ai Giochi Olimpici di Sydney 2000 sarà il testimonial dell'elettrizzante fase finale della. ...

Coppa Italia tabellone 2022 2023: ecco tutti gli incroci Calcio e Finanza

Coppa Italia: 1-0 alla Lazio, Juventus in semifinale - Ultima Ora Agenzia ANSA

Coppa Italia 2023: come cambia il regolamento e incroci fase finale Trend-online.com

Coppa Italia, Juventus-Lazio: Allegri punta la semifinale per scacciare la crisi, gli ex Sarri e Immobile Calciomercato.com

In mezzo a mille difficoltà, ultima delle quali l’ennesimo stop di Paul Pogba, la Juve batte un colpo superando la Lazio all’Allianz Stadium e raggiungendo Inter, Fiorentina e Cremonese alle ...Lazio impegnata a Torino contro la Juve per giocarsi l’approdo in semifinale di Coppa Italia, dove troverebbe l’Inter. Sarri schiera Immobile come vertice del tridente completato da Felipe Anderson e ...