Ginnastica artistica - l’Italia vince tre ori di specialità agli Europei! Esposito e Alice D’Amato sho - Andreoli e Iorio sul podio

(Di sabato 4 maggio 2024) Alla Fiera di Rimini sono andate in scena le Finali didegli2024 difemminile. Sono stati assegnati i quattro titoli e le dodici mede sui singoli attrezzi, al termine di una giornata altamente spettacolare e che si è rivelata molto soddisfacente persi è infatti confermata Campionessa d’Europa alle parallele asimmetriche dopo il sigillo di dodici mesi fa ad Antalya, salendo sulcontinentale per la quarta volta in carriera. La 21enne si è messa al collo la meda d’oro con il punteggio di 14.600, firmando una splendida doppietta con Elisa(14.366), al suo primo alloro in carriera a livello continentale. Bronzo al collo ...