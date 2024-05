‘Manita’ City - 4 li fa Haaland | prova di forza contro i Wolve - Arsenal avvertito! | CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 4 maggio 2024) Se l’ne fa 3 al Bournemouth, il Manchesterrisponde con un netto 5-1 alrhampton. La sfida in vetta alla Premier League si gioca a suon di vittorie, gol e prove di. ‘Gunners’ e ‘Sky Blues’ continuano nel loro percorso di vittorie che, probabilmente, durerà fino a fine stagione e renderà le fasi finali del campionato inglese combattute ed emozionanti. Ogni errore può essere fatale e quindi ildecide di sguinzagliare la miglior versione diper assicurarsi i tre punti già nel primo tempo: tre gol in 45 minuti, 2 su rigore, per il cyborg norvegese che praticamente chiude già la praticas prima dell’intervallo. Nella ripresa Hwang Hee-Chanad accorciare le distanze, ma ancorae Alvarez ...