Monza-Lazio 2-2 | Djuric rimonta due volte i biancocelesti

(Di sabato 4 maggio 2024)4 maggio 2024 – Divertimeno, gol e nervosismo. C'è stato tutto nella sfida dell'U-Power Stadium, dovehanno pareggiato per 2-2 in una sfida dove i brianzoli hanno dovutore dueil vantaggio capitolino. Ad aprire le marcature è stato Immobile, poi Vecino ha siglato il secondo vantaggio capitolino, in entrambi i casi ci ha pensatoa rimettere in pari il risultato regalando così un punto al. Il pareggio invece mette definitivamente con le spalle al muro la, ora è necessario sperare in un passo falso sia della Roma, sia dell'Atalanta, per tenere contenuti i distacchi e tenere viva ancora per una settimana la speranza di tornare in Champions League anche il prossimo anno. Primo tempo Palladino conferma ...