LIVE – Swiatek-Sabalenka 7-5 4-6 2-3 - finale Wta Madrid 2024 | RISULTATO in DIRETTA

(Di sabato 4 maggio 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ladel WTA 1000 di(terra rossa in altura). Promette spettacolo l’atto conclusivo alla Caja Màgica, dove per il secondo anno consecutivo si contenderanno il titolo le due migliori giocatrici al mondo.è approdata indominando in lungo e in largo, concedendo un set solo ad Haddad Maia nei quarti. Più sofferto invece il cammino di, costretta al terzo set da Montgomery, Collins e anche Rybakina in semi. La tennista bielorussa ha già vinto questo titolo due volte e proverà a bissare il successo dello scorso anno, mentre– che scenderà in campo con i favori del ...

