WWE backlash: Un nuovo membro della bloodline (a sorpresa) decide il match! - Lione, Francia. L'incredibile folla che assiepa la LDLC Arena si fa subito sentire. Ad aprire backlash c'è infatti il Tag-Team Match tra la nuova bloodline (di Tama Tonga e Solo Sikoa) contro un duo o ... Continua a leggere>>

Tanga Loa torna in WWE e aiuta la bloodline a backlash 2024 - Tanga Loa, fratello di Tama Tonga, è apparso durante backlash 2024 ed ha aiutato la bloodline a vincere contro Randy Orton e Kevin Owens. Continua a leggere>>

WWE backlash 2024 full match card and predictions