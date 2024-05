L’Italia vince il medagliere degli Europei di ginnastica artistica! Epopea totale delle Fate dorate

Napoli, 29 febbraio 2024 – L’ Italia chiude con il trionfo della squadra di fioretto maschile Under 20 i Campionati Europei Cadetti e Giovani Napoli 2024. L’oro del quartetto composto da Matteo Iacomoni, Mattia De Cristofaro, Federico Greganti e Gregorio Isolani regala la settima medaglia alla ... Continua a leggere>>

Milano, 27 apr. (Adnkronos) - Quanta Italia sul podio! agli Europei di Nuoto Paralimpico in corso a Madeira . Il nostro paese con 22 medaglie d'oro, 20 d'argento e 11 di bronzo comanda il Medagliere ad un giorno dalla conclusione. Carlotta Gilli è regina anche dei 400 stile libero S13. Quarto oro ... Continua a leggere>>

Le ginnaste di casa protagoniste agli europei di Rimini - Le italiane hanno fatto incetta di medaglie nelle finali ai singoli attrezzi agli europei di Rimini, in cui non vi erano rossocrociate in lizza. Manila Esposito ha conquistato dapprima l’oro alla ... Continua a leggere>>

Ginnastica ritmica, europei: doppio oro per l'Italia con Esposito e D'Amato - La vincitrice del concorso generale fa il bis alla trave, l'altra azzurra trionfa davanti alla compagna di nazionale Iorio nelle parallele asimmetriche ... Continua a leggere>>

Tre volte oro: è Manila Esposito la più forte di tutte - Ai Campionati europei di ginnastica artistica, l'atleta napoletana vince il titolo nel concorso individuale, alla trave e al corpo libero ... Continua a leggere>>