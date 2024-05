Bollette - verso l’addio alla maggior tutela | dai prezzi alle offert - dieci domande e risposte per capire cosa accadrà

Il telepedaggio è sicuramente uno dei servizi più richiesti dagli automobilisti (e non solo). In questi ultimi tempi però l’offerta si è ampliata dando la possibilità agli utenti di scegliere tra più fornitori. Non solo Telepass insomma (che resta il più famoso): vediamo come si è mosso il mercato ... Continua a leggere>>

I capi di abbigliamento firmati Chiara Ferragni sarebbero finiti in vendita a prezzi stracciati in diversi outlet a Roma, soprattutto in via del Corso, mentre a pochi passi, in via del Babuino, c'è la boutique ufficiale. Lo riporta Repubblica, che scrive: "Al fashion discount si parte dai 29 euro ... Continua a leggere>>