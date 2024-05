Bimba migrante cittadina onoraria di Lampedusa - Maria fu la prima nata sull’isola dopo 51 anni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) Un vestito giallo, le treccine colorate e una mano che si allunga verso una pergamena., lail 31 luglio del 2021che da 51non si registravano parti sulla maggiore delle isole Pelagie, èdello “scoglio” dove è venuta alla luce. Il sindaco Filippo Mno, durante l’inaugurazione del parco giochi realizzato in via Roma con i fondi Fami del ministero dell’Interno, ha letto la motivazione ed ha fatto commuovere un po’ tutti i presenti. “è il simbolo di chi ce l’ha fatta, ma soprattutto di chi non ce l’ha fatta, di chi nutre la speranza di raggiungere un posto migliore dove mettere radici, dove vivere nella piena libertà e legalità, dove il diritto ...