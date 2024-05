Orient Express - un delitto perdersi la cucina

(Di sabato 4 maggio 2024) Sul mitico treno, reso immortale da un racconto giallo di Agatha Christie, il gusto viaggia insieme al lusso. Ed è capitato anche che fosse uno chef italiano a deliziare i palati di teste coronate e spie in transito da Istanbul a Parigi via Venezia: Giorgio Gioco.

Come scrive oggi Federico Fubini sul Corriere della sera, sui bonus immobiliari (anzitutto il contiano Superbonus 110 per cento e il franceschiniano Bonus facciate) «continua a mancare un’assunzione di comune responsabilità» da parte della politica. «Tutti i principali partiti che hanno governato ... Continua a leggere>>

È stato il primo treno di lusso d’Europa e, a breve, “La Dolce Vita Orient Express ”, prima iniziativa italiana di luxury hospitality su rotaia, non solo viaggerà a breve sui binari italiani, ma farà tappa a Verona in occasione del Vinitaly per presentare “La Dolce Vita Orient Express Vinitaly ... Continua a leggere>>

Luna Rossa lancia i nuovi foil per la America’s Cup. Recon estasiati: “Di una bellezza scolpita, solida come una roccia - Luna Rossa si sta preparando per l'ormai imminente avventura in America's Cup. Mancano poco più di tre mesi alla Louis Vuitton Cup, ovvero il torneo degli ... Continua a leggere>>

Mafia, la difesa dell’imputato: «L’omicidio di Nino Agostino e della moglie non è stata opera della mafia ma di poliziotti infedeli» - L'arringa dell'avvocato Dacquì che assiste Gaetano Scotto della famiglia di Resuttana Un processo indiziario, collaboratori di giustizia ritenuti inattendibili ed un clamoroso depistaggio che sarebbe ... Continua a leggere>>

Alienoid I-II | Dong-hoon Choi e quella saga tra Terminator e Alien - Il wuxia, la fantascienza, l'evoluzione del blockbuster. Alienoid I e II, un dittico di Dong-hoon Choi. Prossimamente al cinema con Minerva Pictures ... Continua a leggere>>