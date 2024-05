I rimorsi di Salvini sul passato | Governare con Draghi - Pd e M5s? Un trauma E l’abbiamo pagato alle urne

(Di sabato 4 maggio 2024) Che Matteoavesse vissuto con difficoltà la stagione del governo, lo si sapeva. Ma che il rimorso di quell’esperienza politica sia così bruciante, il segretario della Lega non lo aveva mai detto in modo tanto esplicito. Impegnato nel tour di presentazioni del suo nuovo libro, Controvento, oggiè tornato a riflettere sulla stagione delle “straneanze” da Como. E ha rievocata così l’esecutivo(e pure il Conte I): «In 30 anni di militanza,con, Partito democratico e Movimento 5 stelle è stato uno dei passaggi più complicati. Andate voi in Consiglio dei ministri con Roberto Speranza e Danilo Toninelli… Fu una scelta complicata ed è stato unpagata elettoralmente». ...

Elezioni Europee 2024, salvini ammette: “Pagato governo con Pd e M5S, ma lo abbiamo per senso di responsabilità a differenza di altri…” - Il leader della Lega analizza la scelta di far parte del Governo draghi con Pd e M5S, sottolineando come tale scelta non abbia pagato in consensi. Continua a leggere>>

salvini in diretta social: ponte sullo stretto e possibilità lavorative, stop agli autovelox lucrativi e Vannacci - Il leader della Lega si esprime su varie tematiche durante una diretta social: “Autovelox per spennare automobilisti e motociclisti, no. Antifascista Sì, anticomunista, antitotalitarista. Berlusconi ... Continua a leggere>>

Giorgetti, il ministro dell’Economia eterno secondo, pescatore mancato e gran portiere (che tifa Southampton) - Il sito Politico.eu dedica un profilo al titolare del Tesoro: l’infanzia a Cazzago Brabbia, la passione per il calcio e per i pub, i rapporti con i leader della Lega ... Continua a leggere>>