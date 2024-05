Ginnastica artistica - Manila Esposito da record | 3 ori negli stessi Europei! Migliorata Vanessa Ferrari

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 4 maggio 2024)ha scritto una pagina di storia memorabile per latricolore. La fuoriclasse campana è infatti diventata la prima italiana a vincere tre titoli nella stessa edizione degli. La 17enne ha mandato in estasi la Fiera di Rimini, imponendosi nel concorso generale individuale, alla trave e al corpo libero. L’azzurra si è presa la copertina della rassegna continentale e ha firmato un numero che nemmeno l’immensaè riuscita a compiere nel corso della sua sconfinata carriera. La Farfalla di Orzinuovi si era infatti fermata a massimo due sigilli nella stessa annata agonistica: era il 2007 quando la bresciana trionfò sul giro completo (prima azzurra a riuscire nell’impresa) e al quadrato in quel di Amsterdam. Nel palmares ...