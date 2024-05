Lazio ripresa due volte dal Monza | l' Europa si complica

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 4 maggio 2024) Allo U-Power Stadiumnon vanno oltre il 2-2. La squadra biancoceleste passa duein vantaggio con Immobile e Vecino, ma la doppietta di Djuric vanifica gli sforzi della formazione di Tudor, che sale a 56 punti in classifica, a tre lunghezze dalla Roma quinta, mentre gli uomini di Palladino si portano a quota 45. La prima palla gol è proprio dei biancorossi, che al 4' sfondano centralmente con Zerbin e Djuric: il centravanti va via a Patric e incrocia, ma la palla sfiora il palo. All'11' però è laa sbloccare il risultato. Kamada calcia di potenza dal limite dell'area, Di Gregorio devia sulla traversa e il pallone ricade in zona Immobile che non sbaglia il tap in. Più impreciso sotto porta invece Valentin Carboni, che al 22' di testa a botta sicura spreca la palla dell'1-1. Un segnale d'allarme ...