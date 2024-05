Klaassen | Mi sono trovato bene all’Inter Grande stagione

(Di sabato 4 maggio 2024) Davyha parlato ai microfoni di Sky Sport della partita che sta per iniziare tra Sassuolo e Inter al Mapei Stadium. Questo è il suo intervento. PARTITA – Davyha commentato brevemente la partita che attende l’Inter contro il Sassuolo: «All’inizio mi dovevo adattare, imparare la lingua e il calcio. Midivertito, miqui e abbiamo vinto anche la Supercoppa oltre allo Scudetto. È stata una». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

Inter, klaassen mette in guardia la squadra. E che elogio per il club nerazzurro! - Inter, klaassen parla prima della partita. In casa nerazzurra bisogna ritrovare subito la concentrazione per affrontare la complicatissima sfida di questa sera. Il Sassuolo di Ballardini, infatti, ... Continua a leggere>>

GdS - Inter, cinque campioni d'Italia con la valigia in mano. Dubbio Audero: il suo futuro dipende da Bento - Nell'Inter fresca campione d'Italia ci sono cinque giocatori con la valigia in mano e pronti a salutare Appiano Gentile in estate. Ne è sicura La Gazzetta dello ... Continua a leggere>>

Sassuolo-Inter, Inzaghi studia in vista del prossimo anno: ecco chi ha una chance per dare un messaggio al tecnico - Ininfluente ai fini della classifica, se non per inseguire il record di punti in un singolo campionato nella storia del club (i 97 di Roberto Mancini e dei suoi ragazzi nel 2006/2007) la partita ... Continua a leggere>>