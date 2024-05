Ancelotti nuovo testimonial Inps | il pensionato più vincente dell’umanità

Tarantini Time QuotidianoSi è svolta nel weekend la consegna simbolica di un nuovo banco da reception a servizio del reparto di oncologia dell’ospedale San Pio di Castellaneta. Si tratta di un dono acquistato grazie a una cena per raccolta fondi organizzata dall’agriturismo Le Grotte del Sileno, ... Continua a leggere>>

Maserati news : Damiano David , il carismatico frontman dei Maneskin, è stato recentemente annunciato come il nuovo volto che rappresenta Maserati per proporre sul mercato la GranCabrio Folgore elettrica. Questa collaborazione tra la celebre star dellla musica rock e il marchio automobilistico di ... Continua a leggere>>

Pantene ha scelto la nuova testimonial al posto di Chiara Ferragni - Si tratta della modella israeliana Havi Mond. Sno già uscite le prime pubblicità con il suo volto in tv e nei supermercati ... Continua a leggere>>

Pubblicità TIM 2024, il testimonial Luciano Spalletti per l’offerta Rivaluta - Pubblicità TIM Luciano Spalletti. I due promo sono nel solco della continuità rispetto alla comunicazione già avviata da tempo dalla società. Continua a leggere>>

Chiara Ferragni non è più testimonial Pantene, la modella Havi Mond la sostituisce - Chiara Ferragni, in questi giorni a Los Angeles, ha perso anche il contratto di testimonial per la Pantene, che dopo anni di collaborazione è passata alla modella israeliana Havi Mond. Continua a leggere>>