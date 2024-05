C’era grande attesa per il pronunciamento di Hamas in merito alla proposta di cessate il fuoco di Israele e all’accordo sugli ostaggi elaborato dai mediatori e approvato dalle autorità israeliane. E invece, la prima risposta del gruppo filo palestinese sembrerebbe puntare sul no. Fumata nera ... Continua a leggere>>

Semaforo verde sulla tregua a Gaza. Hamas avrebbe infatti approvato la prima fase di un accordo per il rilascio degli ostaggi, in cambio di garanzie americane su un completo ritiro di Israele dalla Striscia in 124 giorni, a completamento delle tre fasi che comporrebbero l'intesa. A rivelarlo è una ... Continua a leggere>>

Gaza, 4 maggio 2024 – Hamas avrebbe approvato la prima fase di un accordo per il rilascio degli ostaggi , in cambio di garanzie americane su un completo ritiro di Israele da Gaza tempo 124 giorni, a completamento delle tre fasi che comporrebbero l’intesa. Lo rivela una fonte di Hamas citata ... Continua a leggere>>

Spiragli nei negoziati su Gaza ma l'intesa è in bilico. Manifestazione a Tel Aviv per il rilascio degli ostaggi - Spiragli nelle trattative al Cairo per una tregua a Gaza e il rilascio degli ostaggi, ma i negoziati restano ancora in bilico e nulla è dato per scontato. L'ottimismo filtrato per tutta la giornata da ... Continua a leggere>>

Mo: Axios, ‘verso ok hamas a rilascio ostaggi senza impegno a fine guerra’ - Il Cairo, 4 mag. (Adnkronos) – “Alti funzionari israeliani affermano che ci sono prime indicazioni che hamas accetterà di portare a termine la prima fase dell’accordo – il rilascio umanitario degli ... Continua a leggere>>

Avanzamento significativo verso la pace: hamas accetta la proposta di tregua e si prepara a liberare gli ostaggi israeliani - hamas sembra pronta a dare il suo consenso alla recente proposta di tregua e a liberare gli ostaggi israeliani in suo possesso. Questa informazione proviene da fonti vicine ai negoziati, che vedono la ... Continua a leggere>>