L' Inter campione sul campo del Sassuolo | Inzaghi sceglie il turnover

In Ligue 2 è stata interrotta la partita tra Troyes e Valenciennes, quando eravamo ormai negli ultimissimi minuti di gioco sul risultato di 1-1. I tifosi di casa si sono prodigati in intemperanze e hanno lanciato una serie di fumogeni e altro materiale in campo , costringendo l’arbitro della sfida ... Continua a leggere>>

Alle ore 13.00 è in programma il calcio d’inizio di Inter-Verona Primavera , sfida valevole per la trentaduesima giornata del campionato. Nerazzurri ancora con l’obiettivo di mantenere ben saldo il primo posto nella regular season, con la Roma seconda a tre punti di distanza. Di seguito le scelte ... Continua a leggere>>

LIVE - Sassuolo-inter, squadre che tornano negli spogliatoi. Fra pochi minuti il calcio d'inizio - Per una, è ormai una semplice tappa interlocutoria verso la fine di questo campionato trionfale. Ma per l’altra, è quasi certamente l’ultimo appello per svoltare in ... Continua a leggere>>

Sassuolo-inter, il Mapei Stadium come San Siro. Sky Sport: “Almeno 15 mila tifosi nerazzurri” - Al Mapei Stadium presenti circa 15 mila tifosi nerazzurri per sostenere la squadra di Inzaghi in occasione della gara con il Sassuolo ... Continua a leggere>>

ANTICIPO, Le formazioni ufficiali di Sassuolo-inter - Avrà inizio alle ore 20:45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia il terzo anticipo di questa 35a giornata di Serie A. In campo Sassuolo e inter, che si contendono tre punti molto delicati, ... Continua a leggere>>