Rugby - Valorugby-Colorno 22-17 nel secondo turno dei play-off della Serie A élite

(Di sabato 4 maggio 2024) Nella seconda giornata del Girone 1 dei-off2023-2024 dimaschile il Valobatte per 22-17 ilma non trova il bonus offensivo e rimane a -1 dal Viadana in vista dello scontro diretto che si giocherà sabato prossimo in casa dei mantovani e che deciderà la prima qualificata alla finale scudetto del 2 giugno. Nel primo tempo il derby emiliano inizia con i padroni di casa che sbloccano il punteggio al 10? col piazzato di Ledesma, ma gli ospiti passano a condurre al 19? con la meta di Van Tonder convertita da Pescetto. Il Valotorna in vantaggio al 27? con la meta non trasformata di Bertaccini che vale l’8-7, ma iltorna avanti al 32? con il piazzato di Pescetto, il quale però al 35? ...